Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.



Maç öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada bulunurken Sivasspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mehmet Ekibi karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.



Sivasspor'da tek eksik Hakan Arslan.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe



Altay

Dirar

Ozan

Falette

Hasan Ali

Tolgay

Gustavo

Deniz

Emre

Ferdi

Muriqi



Sivasspor



Samassa

Goiano

Appindangoye

Caner

Uğur

Fatih

Cofie

Mert Hakan

Erdoğan

Emre Kılınç

Yatabare



- Stoperde belirsizlik sürüyor



Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoper ikilisindeki belirsizlik devam ediyor.



Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçında da aynı sorunla karşı karşıya.



Fenerbahçe'de teknik heyet, savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo, Jailson ve Ozan Tufan üçlüsü arasından tercih yapacak.



Taraflar 28. kez karşı karşıya



Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



- İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak.



İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.



Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü.



Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.



Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.



- Farklı skorlar



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.



Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.



Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.



