Fenerbahçe, Sivasspor kilidini kıramıyor

Fenerbahçe, 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor ile yaptığı son 5 müsabakada 3 puan elde edemedi.



Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, rakibiyle daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Osayi-Samuel'in 2. golü



Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.



Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Osayi-Samuel, tüm kulvarlarda çıktığı 25. maçta 2. kez fileleri havalandırdı.



Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 müsabakada da görev yaptı.



Öte yandan yeni transfer Max Meyer, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı.



