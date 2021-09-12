Fenerbahçe, Sivasspor kilidini kıramıyor

Fenerbahçe'nin son 5 sezondur Sivasspor'a karşı şansı tutmuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Sivasspor kilidini kıramıyor
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12 Eylül 2021 20:32
Fenerbahçe, 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor ile yaptığı son 5 müsabakada 3 puan elde edemedi.

Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, rakibiyle daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Osayi-Samuel'in 2. golü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Osayi-Samuel, tüm kulvarlarda çıktığı 25. maçta 2. kez fileleri havalandırdı.

Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 müsabakada da görev yaptı.

Öte yandan yeni transfer Max Meyer, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı.


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