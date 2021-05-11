Fenerbahçe Sivasspor izle, Fenerbahçe Sivasspor CANLI İZLE

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maçı Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Hüseyin Göçek görev yapacak. Fenerbahçe - Sivasspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.







İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti kadroda yer almayacak. Sivasspor'da Samassa, Kamara, Alattin, Appindangoye, Erdoğan ve Yatabare İstanbul'a getirilmeyen isimler.



Emre Belözoğlu: "Bugün çalıştığımız yerden gelirse maç kazanan taraf biz olacağız" https://t.co/Pz5uTKiBFT



— Sporx (@sporx) May 11, 2021

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Harun Tekin, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut, ValenciaAli Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ninga, Faycal Fajr, Gradel, KayodeFenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, yarın sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi. Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermiştiEmre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı. Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Sivasspor ise son 3 haftadır gol yemeden sürdürdüğü lig mücadelesinde 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sivasspor haftaya 59 puanla 6. sırada giriyor.Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 15. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti