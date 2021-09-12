Fenerbahçe Sivasspor izle canlı, FB Sivas maçı yayını

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12 Eylül 2021 16:52
Fenerbahçe Sivasspor izle canlı, FB Sivas maçı yayını
beIN Sports Canlı Fenerbahçe Sivasspor Linki! Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE SİVASSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.

TUTTUR'DA HEMEN OYNA

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Fenerbahçe'nin kazanmasına 14,0 oran açıklandı. Sivasspor galibiyetine 4,70 oran verilirken; beraberlik 3,60 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,81, 2,5 Üst'e ise 1,62 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...

11'LER

Fenerbahçe
Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha



Sivasspor
Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Henrique, Yatabare



31. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.

Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.





İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.

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