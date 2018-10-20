Fenerbahçe Sivasspor CANLI İZLE şifresiz, FB maçı canlı izle

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— Sporx (@sporx) October 20, 2018

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI YENİ SİVAS STADYUMU'NDA OYNANACAK





SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.





PHILLIP COCU: ASLA VAZGEÇMEYİN



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivas yolculuğu öncesi talebeleriyle yaptığı toplantıda ligdeki durumlarına rağmen hala önemli şanslarının olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aramızda en ağır eleştirileri alan benim. Ancak vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Ayrıldığım yerlerde her zaman arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Fenerbahçe'de de aynısını yapmak istiyorum. Sizden isteğim, geride kalan 8 maç sonrasında puan tablosuna bakıp asla vazgeçmeyin" diye konuştu. Deplasmanda aldıkları üç yenilgiye vurgu yapan Hollandalı hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç içerisinde her türlü sonuç olabilir. Ancak geriye düşünce dağılmak büyük takımlarda olmaması gereken bir durum. Önemli olan maç sonunda ayakta kalabilmek. Bunu başarabilecek oyuncu kalitesine fazlasıyla sahibiz. Ben buna inanıyorum, siz de inanın."



FENERBAHÇE'DE MAURICO ISLA VE DIEGO REYES'İN DURUMU BELİRSİZ



Fenerbahçe'de Isla ve Reyes, dün sabah milli takımlarından İstanbul'a dönüş yaptı. İki oyuncu öğle saatlerinde Samandıra'ya gelirken hafif tempolu bir idman gerçekleştirdiler. Cocu, Isla ve Reyes'in yorgun olduğuna karar verirse sağ bekte Şener, orta alanda da Eljif görev yapacak. Kanatlarda doğacak boşluk ise Barış Alıcı ile doldurulacak. Sakatlığı süren Slimani ise yok.



FENERBAHÇE'DE YASSINE BENZIA SÜRPRİZİ



Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu Benzia'yı Sivasspor maçının kamp kadrosuna almadı.



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