Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.



MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE



Oytun (Altay)

Serhat

Lemos

Sadık

Novak

Ozan

Mert Hakan

Thiam

Ömer Faruk

Ferdi

Cisse



SİVAS BELEDİYE



Necati

Cumhur

Şehmuz

Muhsin

Fatih

M. Aydın

Ozan

Furkan

Volkan

Emre

M. Türk



