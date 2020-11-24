Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u ağırlıyor

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Muhtemel 11'ler
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24 Kasım 2020 08:31
Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Oytun (Altay)
Serhat
Lemos
Sadık
Novak
Ozan
Mert Hakan
Thiam
Ömer Faruk
Ferdi
Cisse

SİVAS BELEDİYE

Necati
Cumhur
Şehmuz
Muhsin
Fatih
M. Aydın
Ozan
Furkan
Volkan
Emre
M. Türk



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