Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.



İŞTE İLK 11'LER



FENERBAHÇE



Altay

Uğur Kaan

Serdar

Sadık

Caner

Ozan

Mert Hakan

Ömer Faruk

Thiam

Ferdi

Samatta



SİVAS BELEDİYE



Necati

Cumhur

Şehmuz

Muhsin

Fatih

M. Aydın

Ozan

Furkan

Şevki

Emre

M. Türk



