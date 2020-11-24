Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.
İŞTE İLK 11'LER
FENERBAHÇE
Altay
Uğur Kaan
Serdar
Sadık
Caner
Ozan
Mert Hakan
Ömer Faruk
Thiam
Ferdi
Samatta
SİVAS BELEDİYE
Necati
Cumhur
Şehmuz
Muhsin
Fatih
M. Aydın
Ozan
Furkan
Şevki
Emre
M. Türk
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.
İŞTE İLK 11'LER
FENERBAHÇE
Altay
Uğur Kaan
Serdar
Sadık
Caner
Ozan
Mert Hakan
Ömer Faruk
Thiam
Ferdi
Samatta
SİVAS BELEDİYE
Necati
Cumhur
Şehmuz
Muhsin
Fatih
M. Aydın
Ozan
Furkan
Şevki
Emre
M. Türk