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Fenerbahçe, Sissoko transferinde kararlı!

Fenerbahçe Yönetimi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'ya şartlarını sunacak. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli yıldızı kiralık olarak kadrosunda istiyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe, Sissoko transferinde kararlı!
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15 Temmuz 2018 06:12
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'yu kadrosuna katmakta kararlı.

Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncuyla bu hafta bir kez daha masaya oturacağı ve transferi şekillendireceği öğrenildi

İNGİLİZLER DE 'AYRILACAK' DİYOR

Fransız yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham'da çok mutsuz olan Sissoko, Ada'dan ayrılmayı kafasına koydu. İngiliz medyası da onun ayrılığına kesin gözüyle bakıyor

ORTANIN SAĞINDA DA OYNUYOR

F.Bahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko, 8 numara oynuyor. Asıl mevkisi orta sahanın ortası olan Fransız oyuncu zaman zaman sağ kanatta da forma giyebiliyor.

İNGİLTERE'DE 176 MAÇA ÇIKTI

İngiltere Premier Lig'de şimdiye kadar 176 maça çıkan Moussa Sissoko, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 21 kez de asist yaptı. Fransız oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 18 milyon Euro..



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