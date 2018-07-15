Fenerbahçe, Sissoko transferinde kararlı!

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transfer çalışmalarına devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusukadrosuna katmakta kararlı.Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncuyla bu hafta bir kez daha masaya oturacağı ve transferi şekillendireceği öğrenildiFransız yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham'da çok mutsuz olan Sissoko, Ada'dan ayrılmayı kafasına koydu. İngiliz medyası da onun ayrılığına kesin gözüyle bakıyorF.Bahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko, 8 numara oynuyor. Asıl mevkisi orta sahanın ortası olan Fransız oyuncu zaman zaman sağ kanatta da forma giyebiliyor.İngiltere Premier Lig'de şimdiye kadar 176 maça çıkan Moussa Sissoko, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 21 kez de asist yaptı. Fransız oyuncunun güncel bonservis bedeli ise 18 milyon Euro..