Fenerbahçe, Sırp hocalarla Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe, iki Sırp başantrenör ile erkekler ve kadınlarda Euroleague şampiyonu oldu.

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Fenerbahçe, Sırp hocalarla Avrupa şampiyonu
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16 Nisan 2023 23:26
Fenerbahçe, Avrupa basketbol tarihinde hem erkek hem kadın dallarında şampiyon olan ilk kulüp oldu.

Sarı lacivertli kulüp, 2017 yılında İstanbul'daki Final Four'da şampiyon olarak Türkiye'ye ilk Euroleague kupasını kazandırmıştı.

Daha önce 4 kez kadınlar Euroleague'de final oynayan Fenerbahçe, 5. finalinde kazanmayı başardı.

İki başarıda da dikkat çeken detay Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörlerle zafere ulaşması oldu.

2017'de Zeljko Obradovic ile şampiyon olan Fenerbahçe, 2023'te bu başarıyı Marina Maljkovic ile yineledi.

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