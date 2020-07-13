Fenerbahçe, Sinan Gümüş için resmi hamleyi yaptı

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün satın alma opsiyonu ile kiralanması için Genoa ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe, Sinan Gümüş için resmi hamleyi yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 22:14
Fenerbahçe, kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün transferi için görüşmelere başladı.

NTV'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'ü satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedefliyor ve İtalyan ekibi ile ilk temaslar gerçekleştirildi.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Antalyaspor'da 10 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik bir skor katkısı verdi.

2014 yılında Stuttgart'tan Galatasaray'a gelen Sinan Gümüş, 5 yıl geçirdiği sarı-kırmıızlılarda 3 şampiyonluk yaşamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için