Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında

2022-23 sezonu hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçını bugün Kuzey Makedonya şampiyonu Skhupi ile yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında
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22 Haziran 2022 08:08
2022-23 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de ilk hazırlık maçı bugün oynanacak ve Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler bugün saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Kuzey Makedonya şampiyonu KF Shkupi ile karşılaşacak. Jorge Jesus, ilk maçına çıkacak.

Jesus'un bu mücadelede tüm futbolcularına şans vermesi bekleniyor.

 
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