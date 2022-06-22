Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında

2022-23 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de ilk hazırlık maçı bugün oynanacak ve Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler bugün saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Kuzey Makedonya şampiyonu KF Shkupi ile karşılaşacak. Jorge Jesus, ilk maçına çıkacak.
Jesus'un bu mücadelede tüm futbolcularına şans vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler bugün saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Kuzey Makedonya şampiyonu KF Shkupi ile karşılaşacak. Jorge Jesus, ilk maçına çıkacak.
Jesus'un bu mücadelede tüm futbolcularına şans vermesi bekleniyor.