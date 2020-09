Fenerbahçe, sezonun adını açıkladı: 'Sarı Miras'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi organizasyonuna, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Igor Kokoskov ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu katıldı.



Etkinlikte açıklamalarda bulunan Gherardini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre basketboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Uzun zaman sonra bu salona geri döndüğüm için çok özel duygular hissediyorum. Çok belirsiz bir dönemden geçtik. Hepimiz basketbol oynamak istiyoruz. Güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yeni sezon öncesi takımda büyük değişikliğe gidildiğini aktaran İtalyan basketbol adamı, "Yeni bir bölüme başlıyoruz. Bu bölüme, 'Sarı Miras' dedik. Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde önemli işler yaptı. Fenerbahçe, adını tarihin kitaplarına yazdırdı. Yeni başantrenör ve oyuncular var. Aynı felsefeyle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz en iyisini yapmak ve mücadele etmek. Çok heyecanlıyız. Yeni takımı zaman içinde çok seveceksiniz." diye konuştu.



Maurizio Gherardini, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in görevinden ayrılması ve kendisinin Fenerbahçe Beko'da devam etmesiyle ilgili şunları söyledi:



"Çok kolay bir karar değildi. Onunla çok özel bir ilişkim var. 20 yıldan fazla süredir bir dostluğumuz var. Obradovic, son süreçte ailesini daha fazla düşünmeye başladı. Bu, inanılmaz stresli bir iş. Arada bir durup şarj olmak gerekiyor. Ben de kendimi ve kulübü düşündüm. Burada inanılmaz tecrübeler ve güzel günler yaşadım. Önemli bir sorumluluğum olduğunu düşündüm. Bu zor süreçte burada kalıp destek olmaya karar verdim."



Transfer sürecinde en iyi kadroyu oluşturabilmek adına çok iyi çalıştıklarını dile getiren Gherardini, mücadele gücü yüksek bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve onlara çok güvendiklerini kaydetti.



Igor Kokoskov: "En iyi basketbolu oynatmayı hedefliyoruz"



Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov, sarı-lacivertli takımda görev yapacağı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Takımda çok sıcak karşılandığını aktaran Sırp başantrenör, "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve mutluyum. İstanbul'a daha önce birçok kez geldim. Türkiye'ye, İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var. Fenerbahçe dünya çapında büyük bir marka. Taraftarın da büyük beklentisi olduğunu biliyorum. Bütün tecrübemizi ve bilgimizi takımla paylaşacağımıza söz veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Kovid-19 salgını nedeniyle çok zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Kokoskov, "Önümüzde belirsiz bir sezon var ancak çok heyecanlıyız. Eski ve yeni oyunculardan sentez bir takım kurduk. Kadromuzda çok profesyonel oyunculara sahibiz. Modern basketbolda önemli olan kazanmaktır. Esnek olmak gerekiyor. Çok hızlı oynayacağımıza söz veremiyorum. Nasıl oynayacağımızı ben değil oyuncularımız belirleyecek. En iyi basketbolu oynatmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Beko'ya tarihi başarılar yaşatan Obradovic'in çok yakın arkadaşı olduğunun altını çizen Igor Kokoskov, "Obradovic benim basketbol mentorum. Buraya gelmeden önce onunla çok fazla konuştuk. Burayla ilgili hep iyi şeyler söyledi." dedi.



Son olarak sağlıklı bir çalışma ortamının önemine dikkati çeken Kokoskov, şunları kaydetti:



"Teknik ekip olarak öz güvenimiz yüksek. Kendimizi kimseyle kıyaslamıyoruz. Kadromuzda daha fazla Türk antrenör olmasını istedim. Erdem Can çok kaliteli bir antrenör. Çalışmaya çok seven bir ekibiz. Çok büyük sözler vermek istemiyorum ama beklentilerin tabii ki farkındayım. Hep bir sonraki maç en önemli maç olacak. Hep kazanmak için oynayacağız."



Melih Mahmutoğlu: "Oyuncular çok istekli ve heyecanlı"



Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi çok istekli ve heyecanlı olduklarını belirtti.



Kovid-19 salgını nedeniyle basketboldan uzak kaldıklarını aktaran milli basketbolcu, "Zor dönemler geçirdik. Değişik bir sezon olacak. Elimizden geleni yapacağız. Yeni başantrenör ve oyuncular var. Fenerbahçe'de 8. senem olacak. Güzel bir ortam oldu. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Hedef yine şampiyonluklar. Değişim zor olacak ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Takıma yeni katılan oyuncuların Fenerbahçe'nin büyüklüğünü farkında olduğunu anlatan Melih Mahmutoğlu, "Burası çok büyük bir camia. 7 senedir birçok oyuncuyla beraber oynadım. Yeni bir sistem var. Zor zamanlarımız olacak. Oyuncular çok istekli ve heyecanlı. Şu an her şey yolunda. Sağlıklı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.



Kovid-19 salgınının hala devam ettiğine dikkati çeken 30 yaşındaki şutör, "Geçen sezon liglerin oynanmasından yana değildim. Ciddi bir durum vardı ve bu hala devam ediyor. Bu sezon böyle devam edecek gibi duruyor. İmkan olsa NBA'deki sistem gibi oynanabilse. Böyle olsa herkes mutlu olur. Seyirci olmayacak. Her maçtan önce Kovid-19 testi olacak. İnşallah bu süreci ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadan atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.