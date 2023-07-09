Fenerbahçe, sezonu Zenit karşısında açıyor

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, sezonu Zenit karşısında açıyor
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09 Temmuz 2023 09:21
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşacak.

Rusya'da oynanacak turnuvanın ilk maçı Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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