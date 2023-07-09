Fenerbahçe, sezonu Zenit karşısında açıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşacak.
Rusya'da oynanacak turnuvanın ilk maçı Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
Rusya'da oynanacak turnuvanın ilk maçı Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.