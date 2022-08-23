Fenerbahçe sezona bol gollü başladı

Fenerbahçe, sezona gol yollarında çok etkili başladı.
Süper Lig'de 3. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 13. golüne ulaştı.
Ligin ilk haftasında Ümraniyespor filelerine 3 gol gönderen Fenerbahçe, 2. haftada ise Kasımpaşa'ya deplasmanda 6 gol attı.
Adana Demirspor karşısında da 4 gol bulan Fenerbahçe, maç başı 4 gol ortalamayı aştı.
Süper Lig'de 3. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 13. golüne ulaştı.
Ligin ilk haftasında Ümraniyespor filelerine 3 gol gönderen Fenerbahçe, 2. haftada ise Kasımpaşa'ya deplasmanda 6 gol attı.
Adana Demirspor karşısında da 4 gol bulan Fenerbahçe, maç başı 4 gol ortalamayı aştı.
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