Fenerbahçe sezona bol gollü başladı

Süper Lig'in üçüncü haftasında liderlik koltuğunu devralan Fenerbahçe, ligde çıktığı 3 maçta 14 gol atarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe sezona bol gollü başladı
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23 Ağustos 2022 02:03
Fenerbahçe, sezona gol yollarında çok etkili başladı.

Süper Lig'de 3. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 13. golüne ulaştı.

Ligin ilk haftasında Ümraniyespor filelerine 3 gol gönderen Fenerbahçe, 2. haftada ise Kasımpaşa'ya deplasmanda 6 gol attı.

Adana Demirspor karşısında da 4 gol bulan Fenerbahçe, maç başı 4 gol ortalamayı aştı.

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