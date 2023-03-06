Haber Tarihi: 06 Mart 2023 12:44 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 12:44

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi gün, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak edilmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki, son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Bu sezon 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, deplasmanda avantajlı bir skor alıp Kadıköy'de adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Sevilla Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler ve ile ilgili tüm bilgiler...

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi gün, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe'nin son 16 tur rakibi belli oldu. Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan ve penaltı turunda İspanyol rakibini eleyen sarı lacivertliler bu olayı yeniden yaşamak istiyor. Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? sorusu da maçı seyretmek için sabırsızlıkla bekleyen sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı yayın bilgileri!
SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarından Sevilla Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 23.00'te başlayacak karılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)


Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2
MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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