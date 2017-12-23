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Fenerbahçe, set vermeden yarı finalde

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley çeyrek final müsabakasında karşılaştığı Manisa temsilcisi Seramiksan'ı 3-0 yendi.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe, set vermeden yarı finalde
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23 Aralık 2017 13:56
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley çeyrek final müsabakasında karşılaştığı Manisa temsilcisi Seramiksan'ı 3-0 yenerek adını yarı finalde yazdırdı. Karşılaşmanın setleri 25-22, 25-21 ve 25-18 sonuçlandı.

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Sarı-lacivertli ekip yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, mücadeleye; Eda, Dicle, Polen, Jerkov, Tomkon, Natalia ve libero Merve ile başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada teknik molaya 9-12 geride giren Sarı Melekler, setin sonunda yakaladığı 5-0'lık seri ile seti 25-22 kazandı.

İkinci sette bütük çekişmeye sahne oldu. Setin sonuna doğru vites yükselten Jan de Brant'in öğrencileri seti 25-21 aldı. Üçüncü setin başındna itibaren oyun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.

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