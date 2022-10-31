Fenerbahçe seriye bağladı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, son 4 maçını da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe seriye bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2022 00:04
Fenerbahçe, İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.

Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ