Fenerbahçe seriye bağladı

Fenerbahçe, İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.



Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi.



Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.



Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ