Fenerbahçe seride durumu eşitledi!

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe seride durumu eşitledi!
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26 Nisan 2023 17:40
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Kazanan takımın finale çıkacağı serideki üçüncü maç 29 Nisan Cumartesi günü Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouf, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)

Setler: 25-22, 25-23, 22-25, 25-14

Süre: 117 dakika (27, 33, 34, 23)

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