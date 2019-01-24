Fenerbahçe'nin Serdar Aziz için Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerinde sona gelindi! Menajeri Haluk Canatar ile beraber dün Galatasaray kulüp binasına giden Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı.Öncelikli olarak Galatasaray'da kalmak isteyen ancak Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Serdar Aziz, Galatasaray'dan 1.8 milyon euro + 600 bin alacağından vazgeçerek sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesini fesh etmek üzere anlaştı.Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedecek olan olan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile de kısa bir süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.Galatasaray ile 5 kez transfer görüşmesi yapan Semih Özsoy'u 2.4 milyon euro + 500 bin euro bedele ikna edemeyen sarı-kırmızılı yönetimin, sadece oyuncunun alacaklarına karşılık sözleşme fesihe razı olduğu öğrenildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan 4 görüşmede taraflar arasındaki fark 700 bin euroydu.