Fenerbahçe, Serdar Aziz ile mutlu sona yakın

Gelecek sezon 11'deki yerli sayısı 4 olacağı için Fenerbahçe bu alanda daralma yaşamak istemiyor. Performansını her hafta artıran Serdar Aziz de takımda kalacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Serdar Aziz ile mutlu sona yakın
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23 Mart 2022 11:27
Gelecek sezon ilk 11'deki yerli sayısı 4 olacağı için Fenerbahçe bu alanda daralma yaşamak istemiyor.

Performansını her hafta artıran Serdar Aziz de takımda kalacak. Ali Koç "Önemli mesafe kat ettik" diyerek imzanın yakın olduğunu müjdelemişti.

31 yaşındaki stoper milli maçlar sonrasında Fenerbahçe ile 2+1 yıllık kontrat yapacak.

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