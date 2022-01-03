Fenerbahçe, Serdar Aziz ile görüşmelere başladı!

Süper Lig'in ikinci yarısında iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da iç transferde harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, sözleşme uzatma görüşmelerine başlamak için Serdar Aziz'i ve temsilcisini kulübe davet etti.



Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aziz, sarı - lacivertli ekibe 31 Ocak 2019'da transfer olmuştu.



Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıktı.





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