Fenerbahçe, Serdar Aziz ile görüşmelere başladı!

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için oyuncuyu ve menajerini davet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Serdar Aziz ile görüşmelere başladı!
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03 Ocak 2022 15:59
Süper Lig'in ikinci yarısında iyi bir performans sergilemek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da iç transferde harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, sözleşme uzatma görüşmelerine başlamak için Serdar Aziz'i ve temsilcisini kulübe davet etti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aziz, sarı - lacivertli ekibe 31 Ocak 2019'da transfer olmuştu.

Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıktı.


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