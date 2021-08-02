Fenerbahçe Sead Kolasinac için pusuda bekliyor!

Fenerbahçe, transfer listesinde yer alan Sead Kolasinac, İngiliz devi Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba sarfediyor.



Tecrübeli oyuncunun 1 hafta çinde bu durumu çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe ise gelişmeleri yakından takip ediyor... Boşnak yıldız boşa çıkarsa hemen harekete geçilecek...



2017'DEN BERİ ARSENAL'DE



Kanarya'nın haracama limitleri nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemediği biliniyor. 28 yaşındaki Sead Kolasinac, 2017 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.



PEREIRA'NIN SİSTEMİNE UYGUN



Kariyerinde 352 karşılaşmaya çıkan Kolasinac, 28 gol atarken 39 da asiste imza attı. Yeni sezonda 3-4-3 sistemini kullanmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, orta alandaki 4'lünün sol kanadına henüz aradığı ismi bulamadı. Kolasinac Fenerbahçe'nin aradığı isim...



MESUT ÖZİL'İN KANKASI!



28 yaşındaki yıldız futbolcu Sead Kolasinac, Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı... Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut ve Kolasinac Fenerbahçe ile ilgili sürekli konuşuyor.



