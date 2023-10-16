Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında gol yollarındaki etkili oyununun yanında, defans hattındaki performansı rol oynuyor.
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında en yüksek takımlar sıralamasında Fenerbahçe 38.4 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin ofansın yanında defansta da rakamları göze çarpıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de en fazla gole kapama yapan (6), rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan (13) takım olmayı da başardı.
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında en yüksek takımlar sıralamasında Fenerbahçe 38.4 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin ofansın yanında defansta da rakamları göze çarpıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de en fazla gole kapama yapan (6), rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan (13) takım olmayı da başardı.