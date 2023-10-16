Fenerbahçe savunmasından inanılmaz performans

Fenerbahçe'nin, ofansın yanında defansta da rakamları göze çarpıyor. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe savunmasından inanılmaz performans
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2023 10:07
Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında gol yollarındaki etkili oyununun yanında, defans hattındaki performansı rol oynuyor.

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında en yüksek takımlar sıralamasında Fenerbahçe 38.4 ile üçüncü sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerin ofansın yanında defansta da rakamları göze çarpıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de en fazla gole kapama yapan (6), rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan (13) takım olmayı da başardı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery