Fenerbahçe savunmasında sıkı rekabet

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Nazım Sangare'yi savunmada zorlu bir rekabet bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe savunmasında sıkı rekabet
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09 Ekim 2021 13:24
Nazım Sangaré
Nazım Sangaré
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Nazım Sangare tam kapasiteyle idmanlarda yer almaya başladı. Milli futbolcuyu savunmada zorlu bir rekabet bekliyor.

Kim, Szalai ve Serdar Aziz'in yakaladığı form nedeniyle işi kolay olmayan Sangare, 3'lünün sağındaki formayı almak için Marcel Tisserand ile birlikte ter dökecek.

Defansta alternatiflerin artması teknik heyetin de elini rahatlattı. 

 

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