Fenerbahçe savunmasında sıkı rekabet

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Nazım Sangare tam kapasiteyle idmanlarda yer almaya başladı. Milli futbolcuyu savunmada zorlu bir rekabet bekliyor.Kim, Szalai ve Serdar Aziz'in yakaladığı form nedeniyle işi kolay olmayan Sangare, 3'lünün sağındaki formayı almak için Marcel Tisserand ile birlikte ter dökecek.Defansta alternatiflerin artması teknik heyetin de elini rahatlattı.