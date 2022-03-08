Sahasında lig lideri Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de savunma hattı çok beğenildi. Takımın yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmaması ve defanstaki ekstra gayret alkışları kaptı.



SAMUEL NEREDEYSE HATASIZ OYNADI



Başta Bright Osayi Samuel ve Kim Min Jae olmak üzere, defans hattının başarısı tam not aldı. Ligin en güçlü hücum hatlarından birine sahip olan Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme'yi tutan Osayi Samuel'in performansı gözlerden kaçmadı. 10 kişiyle 113 km Aslında sağ bek olmayan, ancak Nijeryalı oyuncuyu tutması için savunmanın sağına kaydırılan 24 yaşındaki futbolcu, vatandaşı karşısında nerdeyse hiç hata yapmadı.



SAVUNMA HATTI ALKIŞ TOPLADI



Kim Min Jae'nin de 90 dakika boyunca direnci, hırsı ve savunmadaki liderliği alkış topladı. Aynı şekilde Szalai sol bekte, Serdar Aziz de stoperde iyi bir maç çıkardı. Benzer şekilde defansif orta saha olarak görev yapan Crespo da mücadelesiyle dikkat çekti. 10 kişi kalan sarı-lacivertli takımın 113 kilometre koştuğu belirtildi.





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