Yeniler taraftarın önünde

Stadın dolması bekleniyor

Van Persie, Fenerbahçe'ye karşı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında 21 Temmuz Cumartesi günü sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak.Sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti.Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını 21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda Feyenoord'la oynayacak.Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basacak.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.Fenerbahçe'nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı'nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek.Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.