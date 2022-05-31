Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Samuel Lino'yu kadrosuna katmak istiyor.



Gil Vicente'de çok iyi bir sezon geçiren Samuel Lino, 6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin radarında bulunan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda Çubuklu formayı giyme ihtimali halen var!



Portekiz basınında yer alan haberlere göre Atletico, 22 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak gönderebilir. İspanyol devinin bu yönde bir karar alması halinde Fenerbahçe ile Braga'nın Lino için teklif yapmaya hazır olduğu öne sürüldü.



Başarılı oyuncu, geride kalan sezonda 37 resmi maçta 13 gol atıp 5 asist yapmıştı.



