Fenerbahçe, Samuel Lino yarışına katıldı!

Teknik direktörlüğe Jgetiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.Fenerbahçe,forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusugündemine aldı. Haberde, 22 yaşındaki oyuncuyuuzun süredir istediği ve İspanyol ekibinin bu transferdeolduğu yazılırken, Portekiz ekibive Fenerbahçe'nin de Lino'yu kadroya katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Lino transferine, Jorge Jesus'un resmiyete dökülmesinin ardından ağırlık verildiği belirtildi.Samuel Lino, geçtiğimiz sezon Gil Vicente formasıyla çıktığı 38 resmi maçtakatkı sağladı.