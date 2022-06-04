Fenerbahçe, Samuel Lino yarışına katıldı!

Teknik direktörlüğe Portekizli isim Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin Gil Vicente'de forma giyen Breziyalı kanat oyuncusu Samuel Lino'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Samuel Lino yarışına katıldı!
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04 Haziran 2022 19:49
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Gil Vicente'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Samuel Lino'yu gündemine aldı. Haberde, 22 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid'in uzun süredir istediği ve İspanyol ekibinin bu transferde favori olduğu yazılırken, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un ve Fenerbahçe'nin de Lino'yu kadroya katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Lino transferine, Jorge Jesus'un resmiyete dökülmesinin ardından ağırlık verildiği belirtildi.

Samuel Lino, geçtiğimiz sezon Gil Vicente formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol 5 asistlik katkı sağladı.



 
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