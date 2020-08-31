11 oyuncu transfer eden Fenerbahçe, bir oyuncuya daha Çubuklu formayı giydirmeye hazırlanıyor.



Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, yıllk kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etti. Ayrıca, Bordeaux ile olan kiralama görüşmeleri de son aşamaya geldi.



Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı.



BORDEAUX, 8.5 MİLYON EURO'YA ALDI



Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Bordeaux, Samuel Kalu'yu 2018 yazında KAA Gent'ten 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.



