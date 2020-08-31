Fenerbahçe, Samuel Kalu için son aşamada

Fenerbahçe, 12. transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bordeaux forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ açık Samuel Kalu için görüşmeler son aşamada...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; girondins.com
Fenerbahçe, Samuel Kalu için son aşamada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2020 13:58
11 oyuncu transfer eden Fenerbahçe, bir oyuncuya daha Çubuklu formayı giydirmeye hazırlanıyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, yıllk kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etti. Ayrıca, Bordeaux ile olan kiralama görüşmeleri de son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı.

BORDEAUX, 8.5 MİLYON EURO'YA ALDI

Geçen sezon Bordeaux'ta 20 lig maçına çıkan Samuel Kalu, 1360 dakika süre alırken; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bordeaux, Samuel Kalu'yu 2018 yazında KAA Gent'ten 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için