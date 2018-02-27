Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kazandı

, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 6.maçında, Çekya temsilcisi'i 3-1 yendi.Bu sonucun ardından 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, grubunu 3. sırada tamamladı.İlk sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe, teknik molayı 8-7 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, skoru 23-23'te eşitleyen rakibi karşısında Rahimova'nın 4 numaradan ürettiği sayılarla seti 25-23 önde tamamladı.İkinci sete iyi başlayan Agel, teknik molaları 8-7 ve 16-13 üstün kapattı. Üstün oyununu sürdüren konuk ekip, seti 25-23 galip tamamladı ve skoru eşitledi: 1-1.Üçüncü sete hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Rahimova ve Eda Dündar'ın sayılarıyla teknik molaları 8-5 ve 16-6 önde geçti. Fenerbahçe, Jerkov'un servis sayısıyla seti 25-13 üstün kapattı.Dördüncü set karşılıklı servis atakları ile başladı. İlk teknik molayı 8-6 önde geçen Fenerbahçe, mola dönüşü oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. İkinci teknik molayı 16-9'la geçen sarı-lacivertliler, seti 25-10, maçı da 3-1 kazandı.Burhan Felek VoleybolAndrei Kovalchuk (Ukrayna), Sabine Witte (Almanya)Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Rahimova, Eda Dündar, Tom Kom, Jerkov ( Merve Dalbeler, Çağla Akın, Bahar Guidetti, Melisa Yılmaz, Damla Çakıroğlu)Herelova, Weiss, Emonts, Trnkova, Horka, Kassanyiova (Kovarova, Nova)25-23, 23-25, 25-13, 25-10102 dakika (30, 31, 22, 19)