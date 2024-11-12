Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'e konuk olacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında çarşamba günü Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Helios Grizzlys'e konuk olacak
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12 Kasım 2024 13:29
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında çarşamba günü Almanya'nın Helios Grizzlys ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Volksbank Arena'daki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovenya Voleybol Federasyonundan Blaz Markelj ile Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Aleksandar Vinaliev yönetecek.

Sarı-lacivertli ekibin grubunda İtalya'nın Mint Vero Volley ile Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri yer alıyor.

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