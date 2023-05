Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Rijad Bajic attı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Lider Galatasaray'a 1 puan yaklaşan sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle maç fazlası olmasına rağmen puanını eşitleme fırsatını değerlendiremedi. İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkan Giresunspor ise 28 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu arttırdı.



Fenerbahçe, ligin gelecek haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Hatayspor ile oynayacağı için haftayı BAY geçecek doğrudan 3 puanı alacak.



FENERBAHÇE'DE PENALTI BEKLENTİSİ



Fenerbahçe, 10. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Valencia, bu pozisyonda Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulundu.



Karşılaşmanın hakami Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen onay sonrası oyun devam etti.



Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jorge Jesus, bu pozisyona yoğun şekilde itirazda bulundu.



VAR UYARISI SONRASI, PENALTI VE GOL!



Fenerbahçe, 17. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.



Bu dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topta oluşan karambol sonrası Rossi'nin vuruşu kalecide kaldı.



Pozisyon sonrası VAR, Bahattin Şimşek'i ceza sahasında yaşanan karambolü izlemesi yönünde uyardı. Bahattin Şimşek, monitörde izlediği pozisyonda, Arias'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini yönünde karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.



Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi 20. dakikada takımını öne geçti.



ÜST ÜSTE İRFAN CAN EĞRİBAYAT



Giresunspor, ilk yarının uzatma anlarında 2 kez gole yaklaşırken, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat iki pozisyonda da kalesinde başarılı oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



GİRESUNSPOR ETKİLİ GELDİ



Giresunspor etkili geldi! 47. dakikada sol çaprazda topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci İrfan Can kontrol etti.



JORGE JESUS'TAN HAMLELER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Miguel Crespo, Miha Zajc ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia kenara geldi.



GİRESUNSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI



Giresunspor, 68. dakikada eşitliği sağladı. Attila Szalai'nin hatasında savunma arkasında topla buluşan Sainz, Serginho'ya bıraktı. Serginho'nun pasında Rijac Bajic'in vuruşu üst direkten ağlara gitti.



KING VE JOAO PEDRO OYUNDA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1'lik skorun ardından bir kez daha değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de Luan Peres ve Michy Batshuayi 75. dakikada oyundan çıktı. Joshua King ve Joao Pedro oyuna dahil oldu.



Uzatma dakikalarında Osayi, taca çıkan topu almak isterken Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile itti. Ardından iki takım kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında rakip kalede gol arayan Fenerbahçe, istediği şansı bulamadı ve maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puanı Giresun'da bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi.



20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.



33. dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla Borjia Sainz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.



39. dakikada Fenerbahçe defans oyuncuları çıkmak isterken Sergio kaptığı topu ceza sahası ön çizgisi önünde Görkem Sağlam'a yerden aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat, köşede son anda kontrol etti.



45+3. dakikada Alper Uludağ'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Bajic tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Alper Uludağ'ın defansın arkasına attığı pasta Bajic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.



64. dakikada Fenerbahçe'nin kontra atağında Rossi'nin pasında Zajc, ceza sahasında iki rakibini çalımladı. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top kalecide kaldı.



68. dakikada Fenerbahçe defansının arkasına atılan uzun pasta Szalai'nin sektirdiği top Sergio'nun önünde kaldı. Sergio'nun yerden çıkarttığı pasta Bajic gelişine topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1



90+7. dakikada Arda Güler'in 25 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ferhat Kaplan son anda köşeden kornere çeldi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia (Dk. 64 Kuwas), Sergio (Dk. 90 Faruk Can Genç), Borjia Sainz (Dk. 90 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar)



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Perez (Dk. 75 Joshua King), Szalai, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 60 Crespo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 60 Zajc), Rossi, Arda Güler, Batshuayi (Dk. 75 Pedro), Valencia (Dk. 60 Osayi Samuel)



Goller: Dk. 20 Batshuayi (Penaltı) (Fenerbahçe), Dk. 68 Bajic (Bitexen Giresunspor),



Sarı kartlar: Dk. 26 Kadir Seven, Dk. 70 Arias, Dk. 87 Alper Uludağ, 90+6 Faruk Can Genç, Dk. 90+8, Onurcan Piri (Yedek kulübesi) (Bitexen Giresunspor), Dk. 45+1 İsmail Yüksek, 90+8 Osayi Samuel (Fenerbahçe)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ