Fenerbahçe, Samet'e kulüp arıyor

Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler sonrası geri planda kalan, performansıyla ise İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Samet Akaydin büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.
Gözden düşen yıldız oyuncunun yönetimle bir toplantı gerçekleştireceği ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe kadrosuna katılan tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den ve Avrupa'dan bir çok takımın talip olduğu öğrenildi.
ESKİ KULÜBÜ DE DEVREDE
Samet Akaydin için eski kulübü Adana Demirspor'un da devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-Lacivertli formayla 25 maça çıkan Samet, gol ve asist ürütemedi. Becao ve Djiku gibi yıldız transferler sonrası takıma girmekte zorlanıyor.
Gözden düşen yıldız oyuncunun yönetimle bir toplantı gerçekleştireceği ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe kadrosuna katılan tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den ve Avrupa'dan bir çok takımın talip olduğu öğrenildi.
ESKİ KULÜBÜ DE DEVREDE
Samet Akaydin için eski kulübü Adana Demirspor'un da devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-Lacivertli formayla 25 maça çıkan Samet, gol ve asist ürütemedi. Becao ve Djiku gibi yıldız transferler sonrası takıma girmekte zorlanıyor.