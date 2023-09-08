Fenerbahçe, Samet'e kulüp arıyor

Fenerbahçe, performansıyla İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Samet Akaydin'a kulüp arıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Samet'e kulüp arıyor
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08 Eylül 2023 10:25
Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler sonrası geri planda kalan, performansıyla ise İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Samet Akaydin büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.

Gözden düşen yıldız oyuncunun yönetimle bir toplantı gerçekleştireceği ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.



Geçen sezon Fenerbahçe kadrosuna katılan tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den ve Avrupa'dan bir çok takımın talip olduğu öğrenildi.

ESKİ KULÜBÜ DE DEVREDE

Samet Akaydin için eski kulübü Adana Demirspor'un da devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-Lacivertli formayla 25 maça çıkan Samet, gol ve asist ürütemedi. Becao ve Djiku gibi yıldız transferler sonrası takıma girmekte zorlanıyor. 

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