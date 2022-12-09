X

Fenerbahçe, Samet Akaydın transferinde sona geldi!

Fenerbahçe, Adana Demirspor'la Samet Akaydın transferi için anlaştı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Samet Akaydın transferinde sona geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2022 22:18
Ocak transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çözümü Süper Lig'den buldu.

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek. Samet Akaydın, ara transfer dönemi başladıktan sonra yeni takımına katılacak.

Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a da seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta bir gol bir asistlik skor katkısı sağladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ