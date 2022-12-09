Ocak transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çözümü Süper Lig'den buldu.



A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek. Samet Akaydın, ara transfer dönemi başladıktan sonra yeni takımına katılacak.



Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a da seçilen 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta bir gol bir asistlik skor katkısı sağladı.





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