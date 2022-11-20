Fenerbahçe, Samet Akaydın teklifini belirledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın.



Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak. Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkanı Murat Sancak ile masaya oturacak.



Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon euroluk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.

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