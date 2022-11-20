Fenerbahçe, Samet Akaydın teklifini belirledi

Devre arasında kadrosuna bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydın için bir teklif hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Samet Akaydın teklifini belirledi
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20 Kasım 2022 12:14
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın.

Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmaması için sarı-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak. Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkanı Murat Sancak ile masaya oturacak.

Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 3 milyon euroluk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon euro artı savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.
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