Fenerbahçe, Samet Akaydın için gün sayıyor

Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Samet Akaydın için girişimleri sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllığına prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında.Adana Demirspor ile bonservis konusunda da uzlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak. Jorge Jesus, yönetimden ısrarla savunmanın güçlendirilmesini istemiş ve Samet'e onay vermişti. Portekizli hocanın, Luan Peres takıma geri dönmesine rağmen üç kulvarda stoperde sorun yaşamamak için bir transfer daha istediği bildirildi. Samet Akaydın'ın yerli stoper olması, Fenerbahçe için transferde en önemli etmen konumunda.Samet bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti.