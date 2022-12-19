X

Fenerbahçe, Samet Akaydın için gün sayıyor

Stoper transferi için Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte bu transferi bitirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Samet Akaydın için gün sayıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2022 11:57
Stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Samet Akaydın için girişimleri sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllığına prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında.

JESUS ÖZELLİKLE İSTEDİ

Adana Demirspor ile bonservis konusunda da uzlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak. Jorge Jesus, yönetimden ısrarla savunmanın güçlendirilmesini istemiş ve Samet'e onay vermişti. Portekizli hocanın, Luan Peres takıma geri dönmesine rağmen üç kulvarda stoperde sorun yaşamamak için bir transfer daha istediği bildirildi. Samet Akaydın'ın yerli stoper olması, Fenerbahçe için transferde en önemli etmen konumunda.

Samet bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ