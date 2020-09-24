Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için KAP'a açıklama yaptı.



Transfer şeklinin 'Kiralama' değil 'Satın Alma' olması da dikkat çekti.



İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:



"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır."



GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu, transfer için 23:00 sularında İstanbul'a geldi.



Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile sözleşme imzalayacak.



FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI SAMATTA KİMDİR?

Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.



SAMATTA'NIN PERFORMANSI



TP Mazembe

40 maç, 19 gol, 7 asist



KRC Genk

191 maç, 76 gol, 20 asist



Aston Villa

16 maç, 2 gol