Fenerbahçe, Samatta için bastırıyor!

Fenerbahçe, kesin olarak ayrılma kararı alan Tanzanyalı golcü Mbwana Ally Samatta için Aston Villa ile görüşmelerini hızlandırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Samatta için bastırıyor!
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21 Eylül 2020 20:36
Golcü transferinde günleri sayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Aston Villa'nın Sheffield United ile oynadığı mücadelenin maç kadrosuna dahi alınmayan Tanzanyalı golcü, kesin olarak ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe de uzun süredir istediği Samatta için İngiliz kulübüyle temaslarını hazırlandırdı.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Samatta transferinden sonuç almayı umduğu vurgulandı.

PREMIER LIG'DE TUTUNAMADI

Samatta, Ocak 2020'de KRC Genk'ten Aston Villa'ya 10.5 milyon euro bonservisle transfer oldu. Aston Villa'nın bu ücretin tamamını olmasa da bir kısmını geri kazanmak istediğinin altı çizildi.

Tanzanyalı golcü, Aston Villa'da 16 maçta 2 gol atarak beklentileri karşılayamadı ancak Genk'te 191 maçta attığı 76 gol ve 20 asistiyle adından söz ettirmişti.



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