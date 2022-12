Fenerbahçe - Salernitana 11'ler

Salernitana XI: Fiorillo, Daniliuc, Lovato, Fazio, Sambia, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Bradaric, Botheim, Bonazzoli.

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada 4. hazırlık maçına çıkacak. Antalya'da kamp yapan sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden US Selernitana ile karşılaşacak. 10 Aralık Cumartesi günü Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.Fenerbahçe, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti.Hazırlıklarının ikinci etabı için Antalya'ya giden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'u 4-2'lik skorla geçti.Sarı-lacivertli ekip, US Selernitana ile oynayacağı maçın ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.İrfan Can, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Lincoln, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, King.