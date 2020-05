Fenerbahçe sahaya iniyor! 7 kural var

Salgın sebebiyle gerekmedikçe sokağa çıkmayan ve bu süreçte evlerinde idman yapan Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları geçen kaleci Altay ve Max Kruse de antrenmanda yer alacak.Tesislerde tüm hijyen önlemleri alınırken, elbette futbolcular bir dizi kurala göre hareket ederek bir süre idmanlarını bu şekilde sürdürecek. İşte çalışmalar boyunca uygulanacak sıkı kurallar;1) Her futbolcu kendi aracıyla tesislere gelecek ve aynı şekilde evine dönecek.2) Futbolcular 4'erli gruplar halinde çalışacak.3) Her grubun çalışması toplamda 1 saat 15 dakika sürecek.4) İdman yapanlar, sahanın farklı yerlerini kullanacak, sosyal mesafe kuralına uyacak.5) Her oyuncu, koordinasyon çalışmasının yanı sıra kendisine ait topla bireysel antrenman yapacak.6) Tesislerde durulmayacak, idmanını tamamlayan grup çıktıktan sonra diğer grup sahaya gelecek.7) Soyunma odaları bu süreçte kullanılmayacak