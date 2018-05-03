Fenerbahçe sahaya çıkmak zorunda mı?

Olaylı derbinin ardından Beşiktaş'ın karşılaşmaya çıkmayacağını duyurmasının ardından derbi maç saatinde uygulanacak prosedür tartışmalara neden oldu.20:30'da başlayacak karşılaşmayla ilgili medyada ve kamuoyunda, Beşiktaş'ın stada iki saat önce gelmemesi ve bir saat öncesinde de esame listesini teslim etmemesi halinde maçın başlangıç saatini beklenmeden tatil kararı verilebileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.Prosedüre göre takımlardan birinin stada gelmemesi ve esame listesi vermemesine rağmen müsabaka hakemlerinin ve diğer takımın, maç saatinde sahaya çıkması ve makul bir süre yeşil zeminde beklemesi gerektiği bildirildi.Fenerbahçe Takımı'nın ve müsabaka hakeminin, karşılaşmanın başlama saati olan 20:30'da yeşil zemine çıkacağı, hazır halede bekleyeceği ifade edildi. Yine talimatlar gereği bir takımın, esame listesini maçtan en geç 1 saat önce hakeme verme zorunluluğu bulunduğu ancak bunu geç vermesinin sahaya çıkmasını engelleyecek bir durum olmadığı, esame listesini geç veren takımın bu durumdan dolayı sadece talimatla aykırı davranıştan para cezasına çarptırılmasını doğurduğu ortaya çıktı.