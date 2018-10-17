Fenerbahçe galibiyetle başladı

Khimki Moskova, Pire'de kaybetti

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THY Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe, Khimki Moskova'yı sahasında konuk edecek.Saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe-Khimki Moskova maçı beIN Sports 3'ten canlı izlenebilecek.Sarı Kanaryalar, THY Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Gran Canaria'yı konuk ederken, rakibini rahat bir oyunun ardından 97-72 mağlup etti. Fenerbahçe'de Jan Vesely 19 sayı, 11 ribaund, 3 asist ile 34 verimlilik puanına ulaşarak EuroLeague genelinde haftanın en değerli oyuncusu oldu. Süre alan 11 oyuncunun da skor ürettiği müsabakada Fenerbahçe'nin çift haneli sayılara ulaşan diğer isimleri 16 sayıyla Nikola Kalinic, 12'şer sayıyla da Luigi Datome ve Joffrey Lauvergne oldu.THY Euroleague'de ilk maçta Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olan Khimki Moskova sahadan 87-66 mağlup ayrıldı. Alexey Shved'in 34 sayılık performansı takımın mağlubiyetini engelleyemedi. Shved dışında çift hanelere ulaşan tek isim ise Anthony Gill oldu.Fenerbahçe, Khimki Moskova ile bugüne dek 8 Euroleague maçında karşılaşırken, 6 galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertliler, kendi evinde 4 kez karşılaştığı rakibini tüm maçlarda yenmeyi başardı.