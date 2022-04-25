Fenerbahçe Safiport, yarı finalde

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Safiport, yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2022 18:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Safiport deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 yenerek seride 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Nesibe Aydın-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan

Çankaya Üniversitesi: White 14, Dikaioulaku 5, Derin Yaya 12, Prince 30, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 2

Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 4, Mc Bride 16, Iagupova 10, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 7, Williams 14, Tuğçe Canıtez 9

1. Periyot: 18-23

Devre: 34-48

3. Periyot: 54-64

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ