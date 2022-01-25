Fenerbahçe Safiport'un konuğu Arka Gdynia

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport 26 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Arka Gdynia takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Safiport'un konuğu Arka Gdynia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2022 15:30
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport 26 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grubunda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Puan durumunun 3. basamağında yer alan sarı-lacivertli ekibin, Sopron Basket'le oynayacağı karşılaşma Macar ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Arka Gdynia ise 12 maçta aldığı 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle grubun son sırasında bulunuyor.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.