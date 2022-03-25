Fenerbahçe Safiport'tan hakem tepkisi!

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kupası Finali öncesi flaş bir açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada finalde karşılaşacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı için yapılan hakem atamasından rahatsızlık duyulduğu belirtildi.



İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:



"Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın Türkiye Kupası Final maçına atanan hakem Yener Yılmaz'a dair duyduğumuz endişe üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.



Hakem Yener Yılmaz'ın, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde, Galatasaray ile oynadığımız maçta, yardımcılarının çaldığı haksız düdüklere izleyici kalıp, fırsat tanımasına ek olarak aynı hakemin dün oynanan OGM Ormanspor- CBK Mersin Yenişehir Belediyesi Türkiye Kupası Yarı Final maçında da evsahibi takımdan yana sergilediği, tüm basketbolseverlerin tepkisini çeken yönetimi, Kulübümüzün dikkatini çekmiştir.



Endişe verici yaklaşımıyla maçın sonucuna etki eden, yönetiminden rahatsızlık duyduğumuz adı geçen hakemin; Takımımızın Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde, Mersin'de CBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı maça atanması, kabul edilebilir değildir.



Bu konudaki rahatsızlığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyor; milyonlarca taraftarı ve marka değeri ile kadın basketbolunun lokomotifi konumunda bulunan Takımımızın Final maçında görev alacak hakem ve ekibinden "tarafsız ve adil bir yönetim" beklediğimizi, tüm dikkatimizin kendilerinin üzerinde olacağını açık ve net şekilde dile getiriyoruz.



Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında tribünleri tıklım tıklım doldurarak Takımımızın yanında olan büyük Fenerbahçe taraftarının eşsiz destekleriyle oynayacağımız final maçında, Takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz."





İLGİLİ VİDEO