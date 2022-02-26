Fenerbahçe Safiport'tan farklı galibiyet

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 54 sayı farkla 96-42 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Samet Biner, Yarkın Keskin
Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 18, Williams 8, Tuğçe Canıtez 9, Iagupova 9, Hartley 19, Bazoukou 17, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz 3, Şerife Alperi Onar 12
Elazığ İl Özel İdare: Cicic, Vintsilaiou 3, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 13, Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 1, Nisa Yalçın
1. Periyot: 24-9
Devre: 48-22
3. Periyot: 77-34
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Samet Biner, Yarkın Keskin
Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 18, Williams 8, Tuğçe Canıtez 9, Iagupova 9, Hartley 19, Bazoukou 17, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz 3, Şerife Alperi Onar 12
Elazığ İl Özel İdare: Cicic, Vintsilaiou 3, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 13, Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 1, Nisa Yalçın
1. Periyot: 24-9
Devre: 48-22
3. Periyot: 77-34