Fenerbahçe Safiport'ta ayrılık

Fenerbahçe Safiport, Amanda Agnes Sofia Zahui Bazoukou ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Safiport'ta ayrılık
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30 Haziran 2022 20:30
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Fildişi Sahili asıllı İsveçli oyuncu Amanda Agnes Sofia Zahui Bazoukou ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'mızın 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amanda Zahui ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Amanda Zahui'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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