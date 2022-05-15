Fenerbahçe Safiport, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, 2-0 önde olduğu play-off final serisinin üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yendiği takdirde üst üste 4. kez şampiyon olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Safiport, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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15 Mayıs 2022 10:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etti. Final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertli takım, sahadan galip ayrılması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kazanması durumunda ise play-off final serisi 4. maça uzayacak. 

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