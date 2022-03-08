Fenerbahçe Safiport için Final Four'a son bir adım!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, sahasında TTT Riga'yı 77-56 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bir maç daha kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Safiport için Final Four'a son bir adım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2022 21:18
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 77-56 yendi.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 19-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 36-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 17 sayıya (58-41) çıkaran ev sahibi ekip, salondan 77-56 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta McBride 18, Sabally 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Eşleşmede tüm müsabakalar, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Serinin ikinci maçı 10 Mart Perşembe günü, gerekmesi durumunda üçüncü maç da 16 Mart Çarşamba günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.