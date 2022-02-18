Fenerbahçe Safiport, erteleme maçına çıkıyor

Fenerbahçe Safiport, Avrupa'da 19 Şubat Cumartesi günü Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Safiport, erteleme maçına çıkıyor
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18 Şubat 2022 14:36
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında, 12. haftadan ertelenen mücadelede 19 Şubat Cumartesi günü İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alan sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. İtalyan temsilcisinin ise geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor.

İki ekip arasında İtalya'da oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio, 64-60 kazanmıştı.

 

 

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